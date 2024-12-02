Пакистан назначит координатора для продвижения совместных проектов с Азербайджаном

Пакистан назначит координатора для продвижению совместных с Азербайджаном проектов и укреплению торгового партнерства.

Пакистан назначит координатора для продвижения совместных с Азербайджаном проектов и укрепления торгового партнерства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию Специального совета по инвестициям (SIFC) Пакистана.

Отмечается, что такая договоренность была достигнута в ходе встречи посла Азербайджана в Пакистане Хазара Фархадова с министром приватизации, инвестиций и коммуникаций Пакистана Абдулом Алимом Ханом.

Министр указал на потенциал для расширения двустороннего сотрудничества в различных секторах, включая туризм: “Нам необходимо преобразовать наши взаимоотношения в бизнес и двустороннюю торговлю, и обе стороны добиваются позитивного прогресса в достижении этой цели”.

Хан пригласил компании из Азербайджана инвестировать в Пакистан и запускать коммерческие предприятия в рамках межправительственных (G2G) и межкорпоративных (B2B) соглашений и договоров.

Он также детально обсудил возможности инвестиций в сектор инфраструктуры Пакистана, включая строительство автомагистралей M6 и M9, соединяющие Карачи с Суккуром и Суккур с Хайдарабадом.

Хан подчеркнул, что Пакистан имеет огромный потенциал в различных секторах, который иностранные инвесторы могут использовать эффективно.

Посол Фархадов, в свою очередь, отметил, что Азербайджан готов к расширению сотрудничества с Пакистаном и будет активно изучать инвестиционные возможности и совместные проекты.

"На встрече также обсуждалось трехстороннее сотрудничество с участием Пакистана, Азербайджана и Турции. Было решено назначить координатора из SIFC для поддержания тесного взаимодействия с Азербайджаном”, - говорится в информации.