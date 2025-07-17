Пакистан и Азербайджан подтвердили решимость стимулировать торговлю и взаимные инвестиции

Пакистан и Азербайджан подтвердили решимость стимулировать торговлю и взаимные инвестиции

Пакистан и Азербайджан продолжают оставаться приверженными укреплению двусторонних связей с акцентом на развитие регионального сотрудничества, торговли и инвестиций.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом было заявлено по итогам встречи заместителя министра экономики Азербайджана Самеда Баширли с федеральным министром связи Пакистана Абдулом Алим Ханом в рамках визита в Исламабад.

Абдул Алим Хан подчеркнул, что давняя дружба Пакистана с Азербайджаном является важным стратегическим преимуществом. Он напомнил о неизменной поддержке Баку в период конфликта Пакистана с Индией и отметил, что Азербайджан остается надежным партнером в трудные времена.

Министр выразил уверенность, что укрепление деловых связей и развитие региональных торговых коридоров создадут прочную основу для долгосрочного сотрудничества. "Пакистан предлагает огромный рынок с населением более 250 млн человек, и существуют широкие возможности для двустороннего экономического взаимодействия", - подчеркнул он.

Хан также поделился впечатлениями от недавнего визита в Азербайджан и отметил культурную близость двух стран. По его словам, в сувенирных магазинах Баку часто можно увидеть государственные флаги Азербайджана, Турции и Пакистана, что символизирует тесные дружественные связи.

"Народ Пакистана испытывает большую привязанность к Азербайджану. Во время национальных мероприятий граждане Пакистана часто размахивают азербайджанскими и турецкими флагами - это признак крепкой народной дружбы", — добавил он.

В свою очередь заместитель министра Самед Баширли поблагодарил за теплый прием и подтвердил заинтересованность Азербайджана в расширении торгово-экономических отношений с Пакистаном.

Стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество и подчеркнули важную роль Пакистано-азербайджанской торговой палаты в Исламабаде, которая уже способствует развитию двусторонних деловых связей.