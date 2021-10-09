Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке

Пакистан - большой рынок, который обладает огромным потенциалом для Азербайджана: “Все, что производится в Азербайджане, может быть экспортировано в Пакистан”.

Пакистан - большой рынок, который обладает огромным потенциалом для Азербайджана.

Об этом сказал Report посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

“В данном направлении есть большой потенциал. Мы хотим видеть увеличение товарооборота с обеих сторон, больше азербайджанской продукции на своем рынке. Мы надеемся и уверены, что в ближайшие месяцы и годы будет наблюдаться огромный рост нашей двусторонней торговли”, - сказал посол.

Также дипломат отметил, что одной из основных торговых проблем, с которыми столкнулись Пакистан и Азербайджан, была перевозка товаров, но теперь, поскольку пакистанская компания National Logistics Cell впервые реализовала прямую логистическую транспортную операцию между Пакистаном и Азербайджаном, доставка товаров облегчится.

Он также отметил, что это была пилотная перевозка, и что в настоящее время Пакистан работает с правительством Азербайджана и соответствующими органами по данному вопросу: “Как только все формальности будут урегулированы, поток транспортных средств NLC станет обычным явлением”.