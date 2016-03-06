​П.Сиярто: "Сотрудничество в Иране может быть выгодно для компаний Венгрии и Азербайджана"

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Сотрудничество на иранском рынке может быть выгодно как для венгерских, так и для азербайджанских компаний".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто по итогам азербайджано-венгерского бизнес форума

Он напомнил, что в декабре прошлого года делегация из Венгрии посетила с визитом Иран. П.Сиярто выразил удовлетворение тем, что с Ирана были сняты санкции.

До этого на бизнес форуме министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев отметил, что азербайджанские компании, работающие в Иране могли бы помочь венгерским партнерам в налаживании бизнеса в Иране.