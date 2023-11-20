Озвучены стратегические цели Таможенного комитета

Повышение прозрачности деятельности таможенных органов, степени удовлетворенности граждан и субъектов предпринимательства, создание цифровой таможенной системы определены в качестве стратегических целей Государственного таможенного комитета (ГТК).

Повышение прозрачности деятельности таможенных органов, степени удовлетворенности граждан и субъектов предпринимательства, создание цифровой таможенной системы определены в качестве стратегических целей Государственного таможенного комитета (ГТК).

Как сообщает Report, об этом председатель ГТК Шахин Багиров сказал на форуме "Таможня-бизнес 2023" в Баку.

Председатель ГТК назвал также в числе стратегических целей обеспечение стабильности таможенных платежей и реализацию более действенных мер в этой сфере.

Ш.Багиров особо отметил использование Госкомитетом ряда важных инструментов, в числе которых механизм взаимодействия таможенных органов с субъектами предпринимательства на основе единого электронного уведомления.