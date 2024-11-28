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Ожидается подписание меморандума о взаимопонимании между AZPROMO и LCCI

Ожидается подписание меморандума о взаимопонимании между AZPROMO и LCCI В следующем году ожидается подписание меморандума о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгово-промышленной палатой Латвии (Latvian Chamber of Commerce and Industry - LCCI).
Бизнес
28 ноября 2024 г. 13:02
Ожидается подписание меморандума о взаимопонимании между AZPROMO и LCCI

В следующем году ожидается подписание меморандума о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгово-промышленной палатой Латвии (Latvian Chamber of Commerce and Industry - LCCI).

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

По его словам, документ предусматривает увеличение импортно-экспортных операций между двумя странами и расширение количества действующих компаний.

"Товарооборот между странами не соответствует их потенциалу, и это требует серьезной работы. Число латвийских компаний в Азербайджане не превышает 40", - заявил глава AZPROMO.

Он добавил, что в сегодняшнем мероприятии приняли участие около 20 компаний из обеих стран.

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Версия на английском языке AZPROMO and LCCI set to inks MoU
Версия на азербайджанском языке AZPROMO və LCCI arasında anlaşma memorandumunun imzalanması gözlənilir

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