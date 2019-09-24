Для развития взаимных инвестиций между Азербайджаном и Бахрейном необходимо подписание соглашения - ЭКСКЛЮЗИВ

Для развития экономического сотрудничества между Бахрейном и Азербайджаном должны быть подписаны двусторонние соглашения.

Об этом сказал Report исполнительный директор Ассоциации сотрудничества Азербайджана с арабскими странами (ААСС) Ялчын Алиев, комментируя планы по открытию в Бахрейне первого шоурума Азербайджана, где будет выставляться вначале продовольственная продукция, далее стройматериалы и другая продукция. Открытие шоурума ожидалось в сентябре.

Кроме того, по его словам, Конфедерацией ассоциаций туризма в Саудовской Аравии подготовлена "дорожная карта", которая предусматривает увеличение турпотока и привлечение арабских инвестиций в Азербайджан, и она представлена на рассмотрение Государственного агентства по туризму Азербайджана.

«Чтобы развить экономические отношения с Бахрейном нужны двусторонние соглашения, в частности по защите взаимных инвестиций, а это уже на уровне государственных отношений. Подписание инвестсоглашения позволит бахрейнским бизнесменам инвестировать, открывать фонды и т.д.», - сказал Я. Алиев.

В настоящее время, по его словам, также развиваются отношения с иорданскими компаниями: «Торговля через определенные компании у нас уже осуществляется», - сказал Алиев, отметив, что с Иорданией также имеется договоренность по открытию павильона.

Согласно «дорожной карте», ежегодно предусматривается увеличение турпотока из арабских стран на 15%, а ежегодный приток инвестиций в экономику Азербайджана ожидается на уровне до 5-7%. По его словам, инвестиционные вложения ожидаются в частности, из стран Персидского залива в проекты малого и среднего бизнеса в сфере туризма, сельского хозяйства.

Что касается притока туристов в Азербайджан, то по словам Я. Алиева, в данный момент больше всего туристов приезжают из Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Омана.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Бахрейном в январе-августе 2019 года составил всего 506,87 тысяч долларов, с Саудовской Аравией 8,094 млн долларов, Оманом – 325,8 тысяч долларов, с Иорданией – 4,145 млн долларов, Ливаном – 682,46 тысяч долларов.