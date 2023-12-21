Озгюр Вулкан Агар: Зангезурский коридор увеличит товарооборот между Азербайджаном и Турцией

Зангезурский коридор сыграет важную роль в увеличении товарооборота между Азербайджаном и Турцией.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра торговли Турции Озгюр Волкан Агар на Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.
По его словам, открытие коридора сократит сухопутное сообщение между Азербайджаном и Турцией на 260 км.
Он также подчеркнул, что данный стратегический проект положительно повлияет на развитие отношений между странами региона, будет способствовать увеличению грузоперевозок и объема торговли.
В Баку 21 декабря проходит Азербайджано-турецкий инвестиционный форум, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и основания Турецкой Республики.