Озгюр Вулкан Агар: Зангезурский коридор увеличит товарооборот между Азербайджаном и Турцией

Зангезурский коридор сыграет важную роль в увеличении товарооборота между Азербайджаном и Турцией.

Зангезурский коридор сыграет важную роль в увеличении товарооборота между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра торговли Турции Озгюр Волкан Агар на Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, открытие коридора сократит сухопутное сообщение между Азербайджаном и Турцией на 260 км.

Он также подчеркнул, что данный стратегический проект положительно повлияет на развитие отношений между странами региона, будет способствовать увеличению грузоперевозок и объема торговли.

В Баку 21 декабря проходит Азербайджано-турецкий инвестиционный форум, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и основания Турецкой Республики.