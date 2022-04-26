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Оверчук: Реконструкция азербайджано-российского пограничного пункта завершится до конца года

Оверчук: Реконструкция азербайджано-российского пограничного пункта завершится до конца года В четвертом квартале текущего года планируется завершить реконструкцию погранично-пропускного пункта на российско-азербайджанской границе, а также увеличить количество пропускных полос.
Бизнес
26 апреля 2022 г. 17:46
Оверчук: Реконструкция азербайджано-российского пограничного пункта завершится до конца года

В четвертом квартале текущего года планируется завершить реконструкцию погранично-пропускного пункта на российско-азербайджанской границе, а также увеличить количество пропускных полос.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук заявил сегодня на проходящем в Баку пленарном заседании российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

По его словам, стороны продолжат работу по развитию торгово-экономического сотрудничества.

"В течение этого года Россия и Азербайджан проведут ряд мероприятий, которые затронут различные сферы деятельности. Необходимо продолжать активную работу в рамках международного транспортного коридора Север-Юг", - сказал А.Оверчук.

Вице-премьер отметил, что в Азербайджане в ряде сфер действует большое количество российских компаний. По его словам, во втором квартале 2022 года планируется ввод в эксплуатацию сервисного центра российской компании "КамАз" в "Экономической зоне долины Араз" в Джебраиле.

"Также обсуждены вопросы начала совместного производства железнодорожных вагонов", - отметил А.Оверчук.

По его словам, важно поддерживать стабильное сотрудничество и в энергетическом секторе.

"Мы готовы к сотрудничеству в энергетической сфере. Россия имеет большой опыт в этой области. Мы ожидаем, что вновь встретимся в рамках 11-го Межрегионального форума в Баку и продолжим обсуждение текущих проектов", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что сегодня проходит 20-е юбилейное заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

По словам А.Оверчука, 4 апреля в Москве на известных зданиях на Новом Арбате были спроецированы изображения азербайджанского и российского флагов: "В этом юбилейном году планируется проведение различных мероприятий. Одним из важных событий стало подписание между двумя странами декларации о союзническом взаимодействии 22 февраля этого года в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву. Этот документ открывает новые перспективы для наших стран".

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Версия на азербайджанском языке Aleksey Overçuk: "Bu ilin sonuna Azərbaycan-Rusiya sərhəd-keçid məntəqəsinin yenidənqurulması başa çatdırılacaq"

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