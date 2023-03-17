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Оверчук: Мы заинтересованы в укреплении отношений с Азербайджаном

Оверчук: Мы заинтересованы в укреплении отношений с Азербайджаном Россия заинтересована в укреплении и развитии взаимоотношений с Азербайджаном.
Бизнес
17 марта 2023 г. 14:00
Оверчук: Мы заинтересованы в укреплении отношений с Азербайджаном

Россия заинтересована в укреплении и развитии взаимоотношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на церемонии открытия таможенного поста "Ханоба" на границе двух стран.

"То, что происходит сегодня в мире, изменение климата, технологические и энергетические переходы, все это приводит к созданию новых регионов и коммерческих отношений. Это затронет и международный транспортный коридор Север-Юг. Мы строим этот коридор вместе с Азербайджаном и другими странами. Здесь уже налажены автомобильные перевозки. Мы сегодня воспользовались новой дорогой, эта инфраструктура уже готова. Кроме того, ведутся переговоры с Азербайджаном о развитии железнодорожной инфраструктуры. Этот проект соединит Россию-Азербайджан-Иран и Персидский залив", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Aleksey Overçuk: "Azərbaycanla əlaqələrin möhkəmləndirilməsində maraqlıyıq"

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