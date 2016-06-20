​Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана со странами СНГ сократилось на 22%

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Объем экспорта из Азербайджана в страны СНГ за январь-май этого года составил 231, 909 млн. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 35,62% больше аналогичного периода прошлого года. За отчетный период импорт в Азербайджан сократился на 11% и составил 786,497 млн. долларов. Во внешней торговле со странами СНГ образовалось отрицательное сальдо в 554, 588 млн. долларов, что на 22,2% меньше аналогичного показателя 2015 года.

Согласно отчету, на долю операций экспорта со странами СНГ приходится 7,6% общего экспорта, операций импорта – 23,6% общего импорта.

Экспорт увеличился в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Украину, сократился в Узбекистан и Россию. Рост импорта наблюдается из Казахстана и Кыргызстана, из других стран объемы импорта сократились.

В списке внешнеторговых партнеров Азербайджана Россия занимает второе место по объему товарооборота после Италии. На долю России приходится 739,788 млн. манатов или 11,6% общего объема внешнеторгового оборота. Напомним, что Россия занимает 8-е место по экспорту и 1-е место по импорту. На ее долю приходится 130,189 млн. долларов или 4,27% общего объема экспорта, 609,599 млн. долларов или 18,3% общего объема импорта.