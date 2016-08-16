​Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана достигло 167,5 млн. долларов

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле текущего года Азербайджан совершил торговые операции с зарубежными странами в объеме 9 347 050,84 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 26,89% меньше аналогичного периода прошлого года.

По информации, за отчетный период объем операций импорта в годовом сравнении сократился на 10,46% и составил 4 757 258,78 тыс. долларов, а операций экспорта - на 38,57%, составив 4 589 792,06 тыс. долларов.

Таким образом, по внешнеторговым операциям сложилось отрицательное сальдо в размере 167 466,27 тыс. долларов. В прошлом году сложилось положительное сальдо внешнеторгового оборота в размере 2 167 144,93 тыс. долларов.