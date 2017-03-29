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    Отрицательное сальдо товарооборота Азербайджана со странами СНГ увеличилось более чем вдвое

    В годовом исчислении товарооборот вырос на 42%

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в годовом исчислении увеличился на 41,6% или 108 378,43 тыс. долларов и за январь-февраль составил 369 050,12 тыс. долларов.

    Об этом сообщили Report в Государственном таможенном комитете.

    Согласно отчету, за указанный период экспорт в эти страны вырос на 7,01% и составил 97 465,64 тыс. долларов, импорт в Азербайджан вырос на 60,14% и составил 271 584,48 тыс. долларов. Отрицательное сальдо товарооборота Азербайджана со странами СНГ увеличилось на 96 615,35 тыс. долларов или в 2,2 раза - до 174 118,84 тыс. долларов.

    Отметим, что экспорт в страны СНГ составил 5,89% общего объема экспорта, импорт – 27,94% общего объема импорта.

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