Министр экономики Нидерландов посетит Азербайджан

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Отношения между Азербайджаном и Нидерландами еще больше развились за прошлый год".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по случаю национального праздника Нидерландов заявил посол этой страны в Азербайджане Роберт Габриэльсе.

Дипломат сообщил, что за прошлый год товарооборот между странами составил около 120 млн. долларов, и Нидерланды были в пятерке самых крупных инвесторов Азербайджана.

Он напомнил, что в прошлом году в Маастрихте состоялся успешный бизнес-форум с участием 50 азербайджанских и 90 голландских компаний: "В этом году министр экономики Нидерландов Хенк Камп посетит Азербайджан, после этого торговая делегация прибудет в Азербайджан 17-20 мая. Кроме того, несколько голландских компаний примут участие на выставке Caspian Agro/World Food".

По словам посла, для еще большего наращивания бизнес-связей, была выдвинута инициатива создания бизнес-центров: "Азербайджано-голландский бизнес-центр уже существует и он управляется контактными центрами Университета АДА и голландским Greenport Venloo".

Дипломат также отметил, что Нидерланды готовы оказать помощь Азербайджану в развитии ненефтяного сектора экономики.