Отменены полномочия Госкомтаможни по выдаче разрешительных бланков в пунктах пропуска

Отменены полномочия Государственного таможенного комитета по выдаче в пунктах пропуска через госграницу разрешительных бланков транспортным средствам, осуществляющим международные автомобильные перевозки.

Отменены полномочия Государственного таможенного комитета по выдаче в пунктах пропуска через госграницу разрешительных бланков транспортным средствам, осуществляющим международные автомобильные перевозки.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в Таможенный кодекс.

Также подразумевается отмена госпошлины за выдачу разрешительных бланков, что нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "О госпошлине".

Новшество планируется ввести с 1 марта текущего года.