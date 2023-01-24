Отменены полномочия Госкомтаможни по выдаче разрешительных бланков в пунктах пропуска

Отменены полномочия Государственного таможенного комитета по выдаче в пунктах пропуска через госграницу разрешительных бланков транспортным средствам, осуществляющим международные автомобильные перевозки.
Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в Таможенный кодекс.
Также подразумевается отмена госпошлины за выдачу разрешительных бланков, что нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "О госпошлине".
Новшество планируется ввести с 1 марта текущего года.