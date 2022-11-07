Открытие очередного филиала Megastore и на этот раз стало актуальной темой медиа повестки

Открытие очередного филиала быстрорастущей на рынке розничных продаж сети супермаркетов Megastore стало актуальной темой медиа повестки.

Открытие очередного филиала быстрорастущей на рынке розничных продаж сети супермаркетов Megastore стало актуальной темой медиа повестки.

Покупатели с интересом восприняли уникальные скидки, кампании и другие предложения в связи с открытием 6 ноября очередного филиала Megastore, расположенного по адресу: Хатаинский район, Худу Мамедов 1С.

Скопление большого числа покупателей во время мероприятия уже некоторое время остается в повестке дня социальных медиа. Большое скопление людей на распространяемых видеокадрах создало у некоторых путаницу по поводу наличия какой-то негативной ситуации. Тем не менее, во время возникшей плотности никаких негативных ситуаций не произошло. Учитывая возможные происшествия во время торжественного открытия, компания пригласила на место проведения мероприятия бригаду скорой медицинской помощи.

На церемонии открытия также принял участие председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов. В своем вступительном слове председатель KOBIA затронул такие темы, как рост экономического развития в стране, государственная поддержка субъектов бизнеса, а также отметил значение устойчивой конкуренции в экономическом развитии.

На открытии руководители компании, Эшгин Исмаиллы и Туран Озбахджеджи, проинформировали о филиале и предстоящих проектах.