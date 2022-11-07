О нас

Открытие очередного филиала Megastore и на этот раз стало актуальной темой медиа повестки

Открытие очередного филиала Megastore и на этот раз стало актуальной темой медиа повестки Открытие очередного филиала быстрорастущей на рынке розничных продаж сети супермаркетов Megastore стало актуальной темой медиа повестки.
Бизнес
7 ноября 2022 г. 12:18
Открытие очередного филиала Megastore и на этот раз стало актуальной темой медиа повестки

Открытие очередного филиала быстрорастущей на рынке розничных продаж сети супермаркетов Megastore стало актуальной темой медиа повестки.

Покупатели с интересом восприняли уникальные скидки, кампании и другие предложения в связи с открытием 6 ноября очередного филиала Megastore, расположенного по адресу: Хатаинский район, Худу Мамедов 1С.

Скопление большого числа покупателей во время мероприятия уже некоторое время остается в повестке дня социальных медиа. Большое скопление людей на распространяемых видеокадрах создало у некоторых путаницу по поводу наличия какой-то негативной ситуации. Тем не менее, во время возникшей плотности никаких негативных ситуаций не произошло. Учитывая возможные происшествия во время торжественного открытия, компания пригласила на место проведения мероприятия бригаду скорой медицинской помощи.

На церемонии открытия также принял участие председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов. В своем вступительном слове председатель KOBIA затронул такие темы, как рост экономического развития в стране, государственная поддержка субъектов бизнеса, а также отметил значение устойчивой конкуренции в экономическом развитии.

На открытии руководители компании, Эшгин Исмаиллы и Туран Озбахджеджи, проинформировали о филиале и предстоящих проектах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Opening of Megastore’s yet another branch in Baku in spotlight again
Версия на азербайджанском языке Megastore-un növbəti filialının açılışı bu dəfə də gündəm oldu

Экслюзивные новости

Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi