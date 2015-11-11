Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Открылся 28-й магазин сети супермаркетов "Рахат".

Как сообщает Report, это 22-й по счету магазин, открытый в Баку. Он расположен по адресу г. Баку, Насиминский р-н. ул. Гасана Алиева, 12b (около прежнего здания Государственной комиссии по приему студентов).

Выступивший на открытии мероприятия директор ANC GROUP Туран Озбахчеджи пожелал клиентам выгодных и комфортных покупок.

Заместитель директора сети маркетов "Рахат" Руслан Агаев сообщил, что общая площадь нового магазина "Рахат" составляет 800 кв. м, в нем созданы все условия для комфортных покупок: "В нашем 28-м по счету магазине мы предлагаем покупателям акции скидок и дешевые цены. Претворяя политику маркетинга, мы проводим различные кампании. Предлагаемая нами компания больших скидок и дешевых цен продолжится и в этом месяце. В кампанию входят упаковка, подарок при покупке товара, цены со скидками. Магазин предлагает клиентам 38 тыс. наименований товаров. В основном, это местные продукты, однако в наличии также товары из Турции, России, стран СНГ".

На церемонии открытия отмечено, что каждому клиенту сети маркетов "Рахат" предлагается Карта İZ, на которую будет загружаться 1% (İZ) суммы, потраченной клиентом в магазине. Клиенты смогут заработать бонусы даже при покупках на сумму в размере 1 маната. За счет накопленных бонусов можно будет вновь осуществлять покупки, оплачивать коммунальные услуги, заработать подарки. Карта İZ действительна также среди всех партнеров сети.

Отметим, что сеть маркетов "Рахат" осуществляет деятельность на рынке розничной торговли с 2009 года и до конца этого года планирует открытие еще нескольких магазинов.