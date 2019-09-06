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Открытие Торгового дома Азербайджана в Казахстане намечено на середину октября

Открытие Торгового дома Азербайджана в Казахстане намечено на октябрь

Азербайджан планирует открыть Торговый дом в Нур-Султане (Казахстан) в середине октября.

Об этом Report сообщил исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, дата открытия Торгового дома была перенесена на октябрь в связи с предстоящими в Казахстане государственными мероприятиями. Первоначально его открытие планировалось в сентябре этого года.

Торговые дома Азербайджана уже действуют в 7 странах - Беларуси, Латвии, Польше, России, Китае (в городе Лучжоу), ОАЭ и Украине с целью поддержки экспорта азербайджанской продукции, расширения объема и географии экспорта, продвижения бренда Made in Azerbaijan. Первый Торговый дом открылся в 2017 году в Беларуси.

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