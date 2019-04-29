Азербайджан и ЕС готовятся к дальнейшей либерализации визового режима - ЭКСКЛЮЗИВ

Начало переговоров по вопросу либерализации визового режима между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) зависит от полной реализации соглашений по реадмиссии и упрощению визового режима.

Об этом сообщил Report заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

«Пока мы выполняем то что связано с соглашениями по реадмиссии и упрощению визового режима. Только после этого, если страны-члены ЕС сочтут возможным, то начнется диалог по либерализации визового режима. Поэтому сроки начала переговоров по данному вопросу пока еще неизвестны», - сказал М.Мамедгулиев.

Отметим, что регулярно, раз в год проходят заседания комитетов по вопросам виз и реадмиссии. В прошлом году встреча состоялась в середине сентября, в ходе которой был отмечен прогресс в переговорах, что представители ЕС отметили как шаг вперед к началу диалога по визовой либерализации.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о готовности Баку к переговорам с Брюсселем по либерализации визового режима. «Уверен, что безвизовое путешествие принесет пользу гражданам двух сторон, в частности, еще больше укрепит политические, социальные, культурные и экономические связи между Азербайджаном и ЕС, а также укрепит контакты между людьми», - сказал Э.Мамедъяров, подчеркнув, что рассмотрение Евросоюзом вопроса о своевременном начале диалога по либерализации визового режима с Азербайджаном полностью соответствует итоговой декларации Брюссельского саммита «Восточного партнерства».

Напомним, что 29 ноября 2013 года в рамках саммита стран-участниц программы ЕС "Восточного партнерства" в Вильнюсе Азербайджан и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. Оно не охватывает такие страны Евросоюза, как Дания, Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также присоединившихся к Шенгенской визе Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Азербайджаном вступило в силу с первого сентября 2014 года.

Илаха Мамедли