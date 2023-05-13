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Основные проблемы на рынке труда Азербайджана

Основные проблемы на рынке труда Азербайджана Проблемы на рынке труда Азербайджана в основном можно разделить на несколько групп.
Бизнес
13 мая 2023 г. 17:06
Основные проблемы на рынке труда Азербайджана

Проблемы на рынке труда Азербайджана в основном можно разделить на несколько групп.

Как передает Report, об этом сообщила начальник управления социального страхования и контроля трудовых отношений Главного управления экономического анализа и контроля учета государственной налоговой службы при Министерстве экономики Нигяр Вагабзаде.

"Это не оформление трудовых отношений в порядке, предусмотренном законодательством, выдача внебюджетной заработной платы, а в некоторых местах заработная плата в некоторых местах ниже средней по отрасли", - отмечает Н. Вагабзаде.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın əmək bazarındakı əsas problemlər açıqlanıb

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