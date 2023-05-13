Основные проблемы на рынке труда Азербайджана

Проблемы на рынке труда Азербайджана в основном можно разделить на несколько групп.

Проблемы на рынке труда Азербайджана в основном можно разделить на несколько групп.

Как передает Report, об этом сообщила начальник управления социального страхования и контроля трудовых отношений Главного управления экономического анализа и контроля учета государственной налоговой службы при Министерстве экономики Нигяр Вагабзаде.

"Это не оформление трудовых отношений в порядке, предусмотренном законодательством, выдача внебюджетной заработной платы, а в некоторых местах заработная плата в некоторых местах ниже средней по отрасли", - отмечает Н. Вагабзаде.