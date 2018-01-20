Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.01.2018)

Баку. 20 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|68,75
|-0,56
|1,88
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|63,57
|-0,38
|3,15
|Золото (доллар/унция)
|1 331,1
|3,9
|21,8
|Индексы
|Dow-Jones
|26 071,72
|53,91
|1 352,5
|S&P 500
|2 810,3
|12,27
|136,69
|Nasdaq
|7 336,38
|40,33
|432,99
|Nikkei
|23 808,06
|44,69
|1043,12
|Dax
|13 434,45
|153,02
|516,81
|FTSE 100
|7 7030,79
|29,83
|43,02
|CAC 40 INDEX
|5 526,51
|31,68
|213,95
|Shanghai Composite
|3 487,86
|13,11
|180,69
|BIST 100
|115147,06
|-1708,96
|-185,96
|RTS
|1 270,92
|-8,36
|116,49
|Валюта
|USD/EUR
|1,2223
|-0,0015
|0,0218
|USD/GBP
|1,3858
|-0,0039
|0,0355
|JPY/USD
|110,70
|-0,4
|-1,99
|RUB/USD
|56,7174
|0,1997
|-0,9701
|TRY/USD
|3,8054
|0,0363
|0,0102
|CNY/USD
|6,4058
|-0,0141
|-0,101
Cavid ƏzimovАвтор новости
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