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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.01.2018)

    Нефть марки Brent не превысила отметки в 70 долларов за баррель

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 68,75 -0,56 1,88
    Нефть WTI (доллар/баррель) 63,57 -0,38 3,15
    Золото (доллар/унция) 1 331,1 3,9 21,8
    Индексы
    Dow-Jones 26 071,72 53,91 1 352,5
    S&P 500 2 810,3 12,27 136,69
    Nasdaq 7 336,38 40,33 432,99
    Nikkei 23 808,06 44,69 1043,12
    Dax 13 434,45 153,02 516,81
    FTSE 100 7 7030,79 29,83 43,02
    CAC 40 INDEX 5 526,51 31,68 213,95
    Shanghai Composite 3 487,86 13,11 180,69
    BIST 100 115147,06 -1708,96 -185,96
    RTS 1 270,92 -8,36 116,49
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