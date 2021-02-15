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Основатели LVMH и UniCredit создают собственный SPAC

Основатели LVMH и UniCredit создают собственный SPAC На американских биржах в 2020 году при помощи SPAC было привлечено 82,1 млрд доллара США
Бизнес
15 февраля 2021 г. 14:32
Основатели LVMH и UniCredit создают собственный SPAC

Основатели LVMH Бернар Арно и UniCredit Жан Пьер Мюстье создают специализированную компанию по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) Pegasus Europe.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times. Кроме того, одним из руководителей компании станет бывший топ-менеджер Bank of America Диего де Джорджи.

Pegasus Europe будет управляться французскими инвесткомпаниями Tikehau Capital и Financiere Agache. Компания намерена привлечь несколько сотен миллионов долларов, а ее акции будут размещены на бирже Амстердама. Инвестфонды, Мюстье и де Джорджи в ходе IPO выкупят по меньшей мере 10% акций Pegasus.

Специализированные компании по целевым слияниям и поглощениям — это, по сути, компании-пустышки, которые проводят листинг на одной из фондовых бирж, а затем используют привлеченные средства для слияния со многообещающими стартапами путем обратного поглощения. В результате тем не приходится проходить более сложную процедуру IPO для размещения своих акций на бирже. Такой способ выхода на биржу стал крайне популярен в последнее время. Так, почти половина кампаний по привлечению средств на американских биржах в 2020 году проходила при помощи SPAC, а сумма привлеченных таким способом средств достигла 82,1 млрд доллара США — это в шесть раз больше, чем в 2019 году, который был рекордным для такого типа выхода на биржу.

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