Основатель Nexon продает компанию за 9 млрд. долларов

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Основатель и владелец ведущей корейской компании компьютерных игр Nexon Ким Чжон Чжу принял решение продать все принадлежащие ему и его жене акции фирмы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, ориентировочная сумма сделки оценивается примерно в девять миллиардов долларов.

Это должно стать крупнейшей в истории Южной Кореи продажей компании.

Причиной продажи стало ужесточение корейского законодательства, введение новых ограничений в отношении игр, а также конкуренция, разного рода расследования и обвинения, преследующие Ким Чжон Чжу в последние два года.

Ограничения уже стали причиной того, что Ким перевел штаб-квартиру в Японию, где и ведется торговля акциям компании NXC, которая владеет Nexon Group.

Отметим, что компания является флагманом и символом видеоигр Южной Кореи. Nexon Group обслуживает в общей сложности 80 игр, в которые играют в 190 странах мира.