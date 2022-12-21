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Основатель криптобиржи FTX согласился на экстрадицию в США

Основатель криптобиржи FTX согласился на экстрадицию в США Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид согласился на выдачу в США.
Бизнес
21 декабря 2022 г. 11:42
Основатель криптобиржи FTX согласился на экстрадицию в США

Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид согласился на выдачу в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская вещательная корпорация BBC.

Бизнесмен был задержан на прошлой неделе на Багамских островах по запросу Вашингтона. Источники, близкие к арестованному, заявили, что Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию в Соединенные Штаты, где ему грозят обвинения в финансовом мошенничестве. Данное дело уже получило статус "одного из самых крупных в истории США".

Сроки экстрадиции пока не ясны. Ожидается, что вопрос о выдаче бизнесмена будет решаться во время судебного заседания в среду на Багамских островах.

В начале ноября компания FTX сообщила в Twitter, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид подал в отставку. Комиссия по ценным бумагам и биржам США устанавливает, причастен ли бизнесмен к действиям, которые привели к кризису ликвидности. Предприниматель все обвинения в свой адрес отрицает.

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