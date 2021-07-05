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Названо имя нового гендиректора Amazon

Названо имя нового гендиректора Amazon Основатель Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора одного из крупнейших мировых онлайн-ритейлеров, его новым главой стал Энди Джесси, который ранее основал и возглавлял подразделение Web Services. Как передает Report со ссылкой на РИА Новос
Бизнес
5 июля 2021 г. 16:47
Названо имя нового гендиректора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора одного из крупнейших мировых онлайн-ритейлеров, его новым главой стал Энди Джесси, который ранее основал и возглавлял подразделение Web Services. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных сайта Amazon.

О намерении Безоса покинуть пост гендиректора стало известно в феврале, а в мае он заявил, что уйдет с должности 5 июля - в этот день в 1994 году был основан Amazon. После ухода с поста 57-летний бизнесмен останется председателем правления компании и продолжит владеть более чем 10% ее акций.

Безос возглавляет список богатейших бизнесменов мира по версии Forbes с состоянием в 177 миллиардов долларов.

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Версия на английском языке Amazon’s new CEO revealed

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