Основатель Alibaba стал богатейшим человеком Азии

Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма стал богатейшим человеком Азии, обогнав владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные агентством Bloomberg.

Оно оценивает состояние бизнесмена в 44,5 млрд долларов США, что делает его 18-м в списке богатейших людей планеты. Состояние Амбани, потерявшего, по данным Bloomberg, около 5,8 млрд долларов США за прошедшие сутки, составляет 41,8 млрд долларов США (19-е место рейтинга). Эксперты агентства отмечают, что Ма удалось минимизировать потери (по информации агентства, убыток бизнесмена составил около 1 млрд долларов США за сутки) благодаря возросшему спросу на мобильные приложения и услуги обработки данных при помощи облачных хранилищ компании.

Компания Alibaba была основана в 1999 году и считается одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Джек Ма покинул свою должность в 20-ю годовщину основания корпорации, 10 сентября 2019 года.