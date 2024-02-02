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Осман Халиев: Действующие в Карабахе предприниматели могут направить заявки на льготные кредиты с сегодняшнего дня

Осман Халиев: Действующие в Карабахе предприниматели могут направить заявки на льготные кредиты с сегодняшнего дня Предприниматели, осуществляющие деятельность на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, с сегодняшнего дня смогут направить заявки для получения льготных кредитов в рамках механизма гарантий и субсидий.
Бизнес
2 февраля 2024 г. 12:25
Осман Халиев: Действующие в Карабахе предприниматели могут направить заявки на льготные кредиты с сегодняшнего дня

Предприниматели, осуществляющие деятельность на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, с сегодняшнего дня смогут направить заявки для получения льготных кредитов в рамках механизма гарантий и субсидий.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Фонда развития предпринимательства при Минэкономики Осман Халиев на брифинге для журналистов.

По его словам, предприниматели могут подать заявки через портал электронного правительства (e-gov.az) и через сайт edf.gov.az, зарегистрировавшись в системе "Электронный кредит и гарантия".

"В рамках механизма предприниматели смогут получить кредиты на сумму до 5 млн манатов, сроком до 7 лет и с годовой процентной ставкой до 15% процентов. На 90% суммы выданного кредита предоставляется государственная гарантия. Кроме того, государство субсидирует 10 процентных пунктов годовой процентной ставки по этим кредитам на срок до 36 месяцев", - сказал он.

Халиев отметил, что целью данного механизма является оказать поддержку предпринимателям, восстановить экономическую активность на освобожденных территориях и ускорить приток инвестиций. Механизмом смогут воспользоваться предприниматели, осуществляющие деятельность во всех сферах ненефтяной отрасли экономики.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə zəmanət və subsidiya mexanizmi üzrə müraciət imkanı yaradılıb

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