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Орловская область РФ направит в октябре бизнес-миссию в Азербайджан

Орловская область РФ направит в октябре бизнес-миссию в Азербайджан Центр поддержки экспорта Орловской области (РФ) направит деловую миссию в Баку 21-23 октября 2024 года.
Бизнес
18 сентября 2024 г. 14:58
Орловская область РФ направит в октябре бизнес-миссию в Азербайджан

Центр поддержки экспорта Орловской области (РФ) направит деловую миссию в Баку 21-23 октября 2024 года.

Как сообщает Report, согласно информации Центра, цель бизнес-миссии - распространение информации о предприятиях Орловской области для подбора профильных потенциальных партнеров Азербайджана; организация не менее 10 встреч с потенциальными покупателями, заинтересованными в продукции орловских участников; индивидуальные встречи в профильных министерствах и ведомствах Азербайджана; посещение производственных предприятий по запросам участников.

Детальная программа и список азербайджанских компаний, с которыми согласованы В2В переговоры будет сформирован приблизительно за две недели до начала деловой поездки.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Oryol vilayətindən Bakıya işgüzar missiya gələcək

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