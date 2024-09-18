Орловская область РФ направит в октябре бизнес-миссию в Азербайджан

Центр поддержки экспорта Орловской области (РФ) направит деловую миссию в Баку 21-23 октября 2024 года.

Центр поддержки экспорта Орловской области (РФ) направит деловую миссию в Баку 21-23 октября 2024 года.

Как сообщает Report, согласно информации Центра, цель бизнес-миссии - распространение информации о предприятиях Орловской области для подбора профильных потенциальных партнеров Азербайджана; организация не менее 10 встреч с потенциальными покупателями, заинтересованными в продукции орловских участников; индивидуальные встречи в профильных министерствах и ведомствах Азербайджана; посещение производственных предприятий по запросам участников.

Детальная программа и список азербайджанских компаний, с которыми согласованы В2В переговоры будет сформирован приблизительно за две недели до начала деловой поездки.