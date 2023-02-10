Орхан Назарли: Сокращение масштабов "теневой экономики" привело к росту налоговых поступлений

Наряду с экономическим ростом в Азербайджане большую роль в достижении фискальных целей сыграли меры по сокращению масштабов "теневой экономики", легализации предпринимательской деятельности и доходов.

Наряду с экономическим ростом в Азербайджане большую роль в достижении фискальных целей сыграли меры по сокращению масштабов "теневой экономики", легализации предпринимательской деятельности и доходов.

Как передает Report, об этом сказал глава Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Назарли на конференции "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: навстречу к новым вызовам".

По его словам, если вернуться к 2018 году — периоду, который можно охарактеризовать как "новое качественное начало" в налоговой системе, — можно увидеть, что за последние 5 лет в этой сфере, а также отношениях бизнес-государство и деловой активности произошли большие изменения: "Сокращение масштабов "теневой экономики" и обеспечение прозрачности стали важнейшими факторами последних лет, способствовавшими динамичному росту налоговых поступлений от ненефтегазового сектора и расширению налогооблагаемой базы".

О. Назарли отметил, что в 2022 году номинальные темпы роста налоговых поступлений от ненефтегазового сектора составили 27,9%. Это превышает номинальные темпы роста в 21,6% той части ВВП, которая является основой налоговых сборов в этом секторе. Таким образом, именно фактор обеспечения прозрачности привел к достижению подобных результатов.

Глава ГНС сообщил, что меры, реализованные в сферах повышения деловой активности и сокращения масштабов "теневой экономики", позволили легализировать деятельность по многим направлениям и повысить категорию активных плательщиков. Наблюдаемый рост числа плательщиков НДС особенно актуален с фискальной точки зрения. В 2022 году число активных налогоплательщиков выросло на 7%, активных плательщиков НДС — на 15,1%, активных объектов — на 3,2%. По состоянию на январь текущего года число активных налогоплательщиков приблизилось к 712 тыс.