О нас

Орхан Назарли: Сокращение масштабов "теневой экономики" привело к росту налоговых поступлений

Орхан Назарли: Сокращение масштабов "теневой экономики" привело к росту налоговых поступлений Наряду с экономическим ростом в Азербайджане большую роль в достижении фискальных целей сыграли меры по сокращению масштабов "теневой экономики", легализации предпринимательской деятельности и доходов.
Бизнес
10 февраля 2023 г. 13:24
Орхан Назарли: Сокращение масштабов теневой экономики привело к росту налоговых поступлений

Наряду с экономическим ростом в Азербайджане большую роль в достижении фискальных целей сыграли меры по сокращению масштабов "теневой экономики", легализации предпринимательской деятельности и доходов.

Как передает Report, об этом сказал глава Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Назарли на конференции "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: навстречу к новым вызовам".

По его словам, если вернуться к 2018 году — периоду, который можно охарактеризовать как "новое качественное начало" в налоговой системе, — можно увидеть, что за последние 5 лет в этой сфере, а также отношениях бизнес-государство и деловой активности произошли большие изменения: "Сокращение масштабов "теневой экономики" и обеспечение прозрачности стали важнейшими факторами последних лет, способствовавшими динамичному росту налоговых поступлений от ненефтегазового сектора и расширению налогооблагаемой базы".

О. Назарли отметил, что в 2022 году номинальные темпы роста налоговых поступлений от ненефтегазового сектора составили 27,9%. Это превышает номинальные темпы роста в 21,6% той части ВВП, которая является основой налоговых сборов в этом секторе. Таким образом, именно фактор обеспечения прозрачности привел к достижению подобных результатов.

Глава ГНС сообщил, что меры, реализованные в сферах повышения деловой активности и сокращения масштабов "теневой экономики", позволили легализировать деятельность по многим направлениям и повысить категорию активных плательщиков. Наблюдаемый рост числа плательщиков НДС особенно актуален с фискальной точки зрения. В 2022 году число активных налогоплательщиков выросло на 7%, активных плательщиков НДС — на 15,1%, активных объектов — на 3,2%. По состоянию на январь текущего года число активных налогоплательщиков приблизилось к 712 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Orxan Nəzərli: “Kölgə iqtisadiyyatı”nın miqyasının azaldılması vergi daxilolmalarının artmasına səbəb olub”
Версия на английском языке Orkhan Nazarli: Reducing scale of shadow economy led to increase in tax revenues

Самое читаемое

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
4 февраля 2023 г. 03:39
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
4 февраля 2023 г. 12:33
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
4 февраля 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi