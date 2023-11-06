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Орхан Назарли: Процесс обеления теневой экономики ускорился

Орхан Назарли: Процесс обеления теневой экономики ускорился В Азербайджане ускорился процесс обеления оборотов в теневой экономике.
Бизнес
6 ноября 2023 г. 12:31
Орхан Назарли: Процесс обеления теневой экономики ускорился

В Азербайджане ускорился процесс обеления оборотов в теневой экономике.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы Министерства экономики Орхан Назарли на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В Налоговый кодекс внесены серьезные изменения, основной целью которых является формирование более либерального, практичного, адресного законодательства, поддерживающего предпринимательство, особенно малый и средний бизнес. В достижении результатов большую роль сыграли шаги, предпринятые в контексте построения прозрачных отношений, сокращения масштабов "теневой экономики", легализации бизнес-деятельности и доходов", - отметил он.

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Версия на английском языке Head of State Tax Service: Whitewashing in shadow economy has accelerated
Версия на азербайджанском языке Orxan Nəzərli: "Kölgə iqtisadiyyatı"ndakı ağardılma sürətlənib"

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