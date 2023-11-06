Орхан Назарли: Процесс обеления теневой экономики ускорился

В Азербайджане ускорился процесс обеления оборотов в теневой экономике.

В Азербайджане ускорился процесс обеления оборотов в теневой экономике.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы Министерства экономики Орхан Назарли на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В Налоговый кодекс внесены серьезные изменения, основной целью которых является формирование более либерального, практичного, адресного законодательства, поддерживающего предпринимательство, особенно малый и средний бизнес. В достижении результатов большую роль сыграли шаги, предпринятые в контексте построения прозрачных отношений, сокращения масштабов "теневой экономики", легализации бизнес-деятельности и доходов", - отметил он.