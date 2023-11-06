Орхан Назарли: Поправки в Налоговый кодекс могут увеличить поступления в госбюджет на 42 млн манатов

Поправки, которые планируется внести в Налоговый кодекс Азербайджана, предположительно увеличат поступления в государственный бюджет на 42 млн манатов.

Поправки, которые планируется внести в Налоговый кодекс Азербайджана, предположительно увеличат поступления в государственный бюджет на 42 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы Министерства экономики Орхан Назарли на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, после поправок в бюджет поступят дополнительно 121,5 млн манатов, однако потери составят 79,5 млн манатов. В целом поступления в государственный бюджет увеличатся на 42 млн манатов, сказал он.

"Поправки в основном касаются финансов, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, транспорта и других секторов. Основной целью является оптимизация нагрузки на бизнес, целенаправленное применение налоговых льгот, борьба с "теневой экономикой" и пр.", - отметил он.

Назарли подчеркнул, что налоговая политика является важным инструментом экономического регулирования.

"Мы заинтересованы в росте экономики, развитии предпринимательства и формировании системы устойчивых доходов. Если микропредпринимательство превратится в малое, малое - в среднее, а среднее - в крупное, это может еще больше усилить качественные изменения в экономике", - добавил он.