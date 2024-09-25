Орхан Назарли: Климатические изменения ставят под угрозу здоровье человека

Изменение климата - это серьезная проблема, которая ставит под угрозу здоровье человека, что является самой важной ценностью для всего человечества.

Изменение климата - это серьезная проблема, которая ставит под угрозу здоровье человека, что является самой важной ценностью для всего человечества.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли заявил на проходящей в Баку международной конференции по оценке выбросов углерода.

"Изменение климата представляет собой глобальную проблему, выходящую за рамки национальных границ. Это не просто потенциальный риск, а уже существующая реальность. Если не принять срочные меры, последствия могут оказаться гораздо более серьезными, чем мы можем себе представить. Именно поэтому Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата играет ключевую роль в борьбе с этой угрозой на международном уровне. Решения, принимаемые на этой платформе, помогают странам более эффективно противостоять изменению климата и поддерживать устойчивое развитие", - отметил Назарли.