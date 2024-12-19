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Орхан Мамедов: Желающие вести бизнес должны эффективно использовать инструменты поддержки

Орхан Мамедов: Желающие вести бизнес должны эффективно использовать инструменты поддержки В целях решения проблемы недостаточной информированности населения о государственных услугах в регионах Азербайджана реализуются масштабные просветительские программы.
Бизнес
19 декабря 2024 г. 13:46
Орхан Мамедов: Желающие вести бизнес должны эффективно использовать инструменты поддержки

В целях решения проблемы недостаточной информированности населения о государственных услугах в регионах Азербайджана реализуются масштабные просветительские программы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на Азербайджанском форуме карьерного развития в Баку.

По словам Орхана Мамедова, в Центрах развития KOBİA начинающим предпринимателям предоставляют бесплатные тренинги, мастер-классы и консультации. Он также отметил, что важно не бояться рисков и эффективно использовать доступные инструменты поддержки. Через региональную сеть "Друзья МСП" агентство помогает гражданам осваивать услуги для ведения бизнеса.

Особое внимание уделяется развитию женского предпринимательства и вовлечению людей с инвалидностью в бизнес. Для этого реализуются совместные проекты с государственными структурами, включающие консультации и тренинги.

"Наша цель – помочь молодежи уверенно начинать предпринимательскую деятельность и использовать все возможности, предоставляемые государством", — подчеркнул О. Мамедов.

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Версия на английском языке KOBIA: Aspiring entrepreneurs should leverage available support tools effectively
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Sahibkar olmaq istəyənlər mövcud dəstək alətlərindən düzgün istifadə etməlidir"

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