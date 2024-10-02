Орхан Мамедов: Внедрение зеленой политики в секторе МСП сталкивается с рядом сложностей

12:45

В Азербайджане имеется значительный потенциал для внедрения "зеленой политики" в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП), но данный процесс сталкивается с рядом сложностей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на Неделе климатических действий, проходящей в Баку.

Он отметил, что основными проблемами в этом направлении являются недостаток информации, низкий уровень навыков, а также ограниченный доступ к финансированию.

По его словам, одной из краткосрочных целей является разработка Зеленого бизнес-стандарта, который станет ориентиром для формирования концепции "зеленого бизнеса" и создания системы "зеленого управления".