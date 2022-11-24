Орхан Мамедов: Ведется работа по созданию кластеров МСП

В Азербайджане ведется работа по завершению нормативно-регулятивной базы в целях создания кластеров МСП

В Азербайджане ведется работа по завершению нормативно-регулятивной базы в целях создания кластеров МСП.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Орхан Мамедов заявил на конференции по проекту "Продвижение агротуризма, агробизнеса и производства продовольственных товаров через консультационные услуги, а также создание и развитие новых цепочек создания стоимости“.

"В нашей стране имеются широкие перспективы внедрения в аграрном секторе ряда организационно-деятельностных форм, которые будут способствовать созданию новой, устойчивой цепочки создания стоимости, а также высокой добавленной стоимости. В связи с этим можно отметить создание кластеров МСП, предусматривающих ряд налоговых льгот. В настоящее время ведутся работы по дополнению нормативно - регулятивной базы в связи с применением данной модели”, - отметил он.

О.Мамедов подчеркнул, что в создании инфраструктуры, отвечающей современным требованиям в аграрном секторе, важное значение имеет государственно-частное партнерство, реализация проектов PPP (public–private partnership): “В нашей стране существует законодательная база по модели “строй-управляй-передавай”, и в целях поддержки, координации проектов PPP и расширения участия МСП в таких проектах в KOBİA функционирует Центр развития государственно-частного партнерства".