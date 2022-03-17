Орхан Мамедов: В Зангилане планируется открытие нескольких предприятий

В Зангилане в ближайшее время планируется открытие нескольких малых предприятий.

В Зангилане в ближайшее время планируется открытие нескольких малых предприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Азербайджана Орхан Мамедов.

По его словам, в рамках проекта "Умное село", реализуемого в селе Агалы Зангиланского района, начнут функционировать объекты сферы услуг : "Как вы знаете, уже сразу после войны на освобожденных территориях были открыты первые супермаркеты, рестораны, пекарни, аптеки . В ближайшее время в Зангилане также будут открыты такие объекты как пекарня, аптека, небольшой ресторан".

Он добавил, что на сегодняшний день в агентство поступило 1 063 обращения от предпринимателей, желающих построить бизнес на освобожденных территориях: "300 из них - от иностранных компаний".