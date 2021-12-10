Орхан Мамедов: В стране создан 21 Центр развития МСП

KOBİA заинтересован в реализации бизнес-инициатив представителей молодежи.

KOBİA заинтересован в реализации бизнес-инициатив представителей молодежи.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов, выступая на “II Форуме молодых предпринимателей”.

Он отметил, что с этой целью в различных городах и районах страны создан 21 Центр развития МСП, в которых проводятся тренинги, консультации для желающих начать новый бизнес, стартапов, предпринимателей: "Услуги предоставляются опытными и профессиональными специалистами на безвозмездной основе. Примечательно, что в течение 2021 года до 40% воспользовавшихся услугами центров развития МСП составляли молодые люди”.