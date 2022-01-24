Орхан Мамедов: В прошлом году в KOBİA поступило более 5 тысяч обращений граждан

В прошлом году в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана поступило более 5 тыс. обращений граждан.

В прошлом году в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана поступило более 5 тыс. обращений граждан.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Агентства Орхан Мамедов.

По его словам, 264 из этих обращений были связаны с защитой интересов МСП, 26% обращений удовлетворены, по 61 % обращений даны соответствующие рекомендации с разъяснением требований законодательства, а 8% направлены в другие структуры.

Он подчеркнул, что с 2018 года проводятся опросы, охватывающие различные сферы бизнес-среды: "В 2021 году проведено 15 опросов по таким направлениям как подключение к сети электроснабжения, изучение препятствий для бизнес-деятельности, определение трудностей в области корпоративного управления и пр".

По его словам, в этих опросах приняли участие более 2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.