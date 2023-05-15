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Орхан Мамедов: Усложняется доступ к банковским кредитам

Орхан Мамедов: Усложняется доступ к банковским кредитам В Азербайджане усложняется доступ к банковским кредитам.
Бизнес
15 мая 2023 г. 15:15
Орхан Мамедов: Усложняется доступ к банковским кредитам

В Азербайджане усложняется доступ к банковским кредитам.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов написал в Twitter.

"Среди поступающих в KOBİA обращений - преимущественно вопросы, связанные с доступом к кредитам. Обращения компаний остаются без ответа, либо им приходится нести большие расходы по кредитам. Банки должны быть чуткими и конструктивными в вопросах производства, занятости и инвестиций", - написал О.Мамедов

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