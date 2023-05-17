Орхан Мамедов: Удельный вес женщин-предпринимателей приблизился к 25%

В Азербайджане растет удельный вес женщин-предпринимателей.

В Азербайджане растет удельный вес женщин-предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на конференции SHE Congress Baku, 2023.

"Сегодня у нас есть значительное количество женщин, начинающих свой бизнес. Если в 2018 году удельный вес женщин среди индивидуальных предпринимателей составлял около 19%, то по статистике за апрель 2023 года этот показатель приблизился к 25%. Кроме того, среди учредителей, а также администраторов юридических лиц достаточно женщин. В настоящее время 49% экономически активного населения нашей страны составляют женщины", - отметил он.