Орхан Мамедов: Торговый дом в Саудовской Аравии повысит интерес к продукции Азербайджана

17:25

Открытие Азербайджаном Торгового дома в Саудовской Аравии будет способствовать росту интереса к азербайджанской продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов на 5-м заседании Азербайджано-Саудовского делового совета в Баку.

По его словам, организация активно продвигает азербайджанскую продукцию на рынке Саудовской Аравии. Одним из ключевых шагов является создание Торгового дома, обсуждение которого продолжается с саудовскими партнерами.

Мамедов отметил, что в заседании Совета, который создан в декабре 2022 года, принимают участие предприниматели двух стран, действующие в различных секторах.