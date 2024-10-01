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Орхан Мамедов: Торговый дом в Саудовской Аравии повысит интерес к продукции Азербайджана

Орхан Мамедов: Торговый дом в Саудовской Аравии повысит интерес к продукции Азербайджана 17:25
Бизнес
1 октября 2024 г. 17:41
Орхан Мамедов: Торговый дом в Саудовской Аравии повысит интерес к продукции Азербайджана

Открытие Азербайджаном Торгового дома в Саудовской Аравии будет способствовать росту интереса к азербайджанской продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов на 5-м заседании Азербайджано-Саудовского делового совета в Баку.

По его словам, организация активно продвигает азербайджанскую продукцию на рынке Саудовской Аравии. Одним из ключевых шагов является создание Торгового дома, обсуждение которого продолжается с саудовскими партнерами.

Мамедов отметил, что в заседании Совета, который создан в декабре 2022 года, принимают участие предприниматели двух стран, действующие в различных секторах.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Səudiyyə Ərəbistanında açılacaq Ticarət Evi məhsullarımıza marağı təşviq edəcək"

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