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Орхан Мамедов: Таможенные операции являются важной составляющей бизнес-процесса

Орхан Мамедов: Таможенные операции являются важной составляющей бизнес-процесса 12^11
Бизнес
17 декабря 2024 г. 12:43
Орхан Мамедов: Таможенные операции являются важной составляющей бизнес-процесса

Таможенные операции в настоящее время составляют важную часть бизнес-процесса.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на Таможенно-деловом форуме в Баку.

"Учитывая, что 99,7% предпринимателей, действующих в Азербайджане, являются субъектами МСБ, можно сказать, что абсолютное большинство предпринимателей, осуществляющих таможенные операции, также представляют МСБ. В связи с этим таможенные процедуры могут оказать существенное влияние на показатели деятельности большинства субъектов МСБ. Наша деятельность в сфере внешнеторговых операций направлена на два основных направления: создание новых субъектов бизнеса и поддержка их развития, увеличение числа участников экспортно-импортных операций, а также повышение доли МСБ в ненефтяном экспорте и поддержка субъектов МСБ в рамках текущей деятельности, связанной с таможенными процедурами".

По его словам, деятельность по второму направлению осуществляется в тесном сотрудничестве с Государственным таможенным комитетом.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: “Gömrük əməliyyatları biznes prosesinin mühüm tərkib hissəsidir”

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