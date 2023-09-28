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Орхан Мамедов: Свободная конкурентная среда будет способствовать повышению экономической эффективности

Орхан Мамедов: Свободная конкурентная среда будет способствовать повышению экономической эффективности Формирование в Азербайджане свободной конкурентной среды будет стимулировать повышение экономической эффективности.
Бизнес
28 сентября 2023 г. 12:38
Орхан Мамедов: Свободная конкурентная среда будет способствовать повышению экономической эффективности

Формирование в Азербайджане свободной конкурентной среды будет стимулировать повышение экономической эффективности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Орхан Мамедов на прошедшем в Баку мероприятии на тему "Роль Гейдара Алиева в формировании свободной конкурентной среды и обеспечении защиты прав потребителей".

"Формирование свободной конкуренции в стране, усиление борьбы с недобросовестной конкуренцией и монополизмом, а также своевременное определение приоритетов в области защиты прав потребителей, очень важны для достижения поставленных социально-экономических целей. Формирование среды свободной конкуренции не только способствует повышению эффективности экономики, но и служит интересам потребителей. С этой точки зрения важно изучить и оценить недавний исторический опыт в области формирования свободной конкурентной среды и защиты прав потребителей", - добавил О.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Azad rəqabətin olması iqtisadi səmərəliliyi yüksəldəcək"

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