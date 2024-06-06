Орхан Мамедов: Секторы МСП России и Азербайджана имеют много схожих особенностей

Как в России, так и в Азербайджане на долю малого и среднего предпринимательства (МСП) приходится 99% от общего количества предприятий.

Как в России, так и в Азербайджане на долю малого и среднего предпринимательства (МСП) приходится 99% от общего количества предприятий.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) Орхан Мамедов на сессии "Россия - Азербайджан" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Мамедов отметил, что прежде всего нужно делать акцент на повышении производительности малых средних предприятий и совершенствовании их бизнес-процессов, поскольку важно увеличить долю МСП в секторах, которые создают большую добавленную стоимость.

Он отметил, что секторы МСП России и Азербайджана имеют много схожих особенностей, указав на широкий потенциал развития сотрудничества между субъектами МСП с учетом их доли в создании добавленной стоимости.