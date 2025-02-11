Орхан Мамедов: Сегодня экономический прогресс зависит от человеческого интеллекта и инноваций

Протекающие в мире процессы показывают, что экономический прогресс зависит не от капитала и природных ресурсов, а от человеческого интеллекта и инноваций.

Протекающие в мире процессы показывают, что экономический прогресс зависит не от капитала и природных ресурсов, а от человеческого интеллекта и инноваций.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на Форуме человеческого развития в Баку.

По его словам, приоритетом каждой страны является формирование высококонкурентного человеческого капитала: "Сегодняшний успешный и устойчивый экономический рост разных стран достигнут за счет целенаправленного развития человеческого капитала. В современных обществах знания и навыки считаются капиталом и становятся основным ресурсом экономики".

Мамедов отметил, что в последние годы в стране проделана значительная работа по улучшению бизнес-среды, проведены важные реформы, и данный процесс продолжается: "Особо следует отметить деятельность рабочей группы по человеческому капиталу Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, направленную на развитие человеческого капитала в нашей стране и улучшение позиций в международных рейтингах. KOBİA также представлена в этой рабочей группе".

Председатель правления KOBİA также подчеркнул, что для того, чтобы стать предпринимателем важны не только бизнес-знания, но также образ мышления, характер и практический опыт. Формирование предпринимательских качеств с раннего возраста является ключом к долгосрочному успеху.