Орхан Мамедов: С 2023 года будут создаваться кластеры МСП с налоговыми льготами

Со следующего года будут предприняты шаги по созданию кластеров субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства (МСП), к которым применяется ряд налоговых льгот.

Со следующего года будут предприняты шаги по созданию кластеров субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства (МСП), к которым применяется ряд налоговых льгот.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов на церемонии вручения премии "Dayaq".

Он отметил, что Указом президента Азербайджана от 15 декабря 2022 года было утверждено "Типовое положение о кластерах субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства": "В следующем году наши планы предусматривают расширение сферы действия существующих механизмов поддержки, а также реализацию новых инициатив".

Мамедов также отметил, что в рамках мандата KOBIA продолжит свою деятельность в рамках восстановления Карабаха и возвращения сектора МСП на освобожденные от оккупации территории.