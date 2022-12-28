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Орхан Мамедов: С 2023 года будут создаваться кластеры МСП с налоговыми льготами

Орхан Мамедов: С 2023 года будут создаваться кластеры МСП с налоговыми льготами Со следующего года будут предприняты шаги по созданию кластеров субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства (МСП), к которым применяется ряд налоговых льгот.
Бизнес
28 декабря 2022 г. 12:33
Орхан Мамедов: С 2023 года будут создаваться кластеры МСП с налоговыми льготами

Со следующего года будут предприняты шаги по созданию кластеров субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства (МСП), к которым применяется ряд налоговых льгот.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов на церемонии вручения премии "Dayaq".

Он отметил, что Указом президента Азербайджана от 15 декабря 2022 года было утверждено "Типовое положение о кластерах субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства": "В следующем году наши планы предусматривают расширение сферы действия существующих механизмов поддержки, а также реализацию новых инициатив".

Мамедов также отметил, что в рамках мандата KOBIA продолжит свою деятельность в рамках восстановления Карабаха и возвращения сектора МСП на освобожденные от оккупации территории.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "2023-cü ildən vergi güzəştləri tətbiq olunan KOB klasterləri yaradılacaq"

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