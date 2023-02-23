Орхан Мамедов: Проведенные под руководством Гейдара Алиева реформы дали толчок к формированию предпринимательства

Концепция развития, автором которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев, создала надежную основу для формирования современной модели национального экономического развития Азербайджана и успешного проведения экономических реформ.

Концепция развития, автором которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев, создала надежную основу для формирования современной модели национального экономического развития Азербайджана и успешного проведения экономических реформ.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Орхан Мамедов на научной конференции.

По его словам, в первые годы независимости в результате решительных мер, принятых великим лидером Гейдаром Алиевым, в стране была восстановлена стабильность и заложены основы процессов развития, в том числе, в социально-экономической сфере: "Проведенные под его руководством комплексные реформы в системе государственного управления дали мощный толчок к формированию в стране всех отраслей экономики, в том числе предпринимательской.

Великий лидер подчеркивал, что будущее экономическое развитие страны связано именно с частным сектором. Развитие предпринимательства путем создания благоприятного делового и инвестиционного климата, привлечение иностранных инвестиций в страну, развитие ненефтяного сектора были главными особенностями проводимой в тот период экономической политики".

O. Мамедов отметил, что именно по инициативе великого лидера 25 апреля 2002 года после встречи с местными предпринимателями, а 14 мая - с иностранными, в развитии экономики Азербайджана произошел поворот, были приняты важные документы. Результатом внимания и заботы о развитии предпринимательства является то, что дата 25 апреля ежегодно отмечается в нашей стране как “День предпринимателей”.

Глава KOBİA подчеркнул, что в результате гибкой и прагматичной экономической политики президента Ильхама Алиева, который успешно продолжает дело великого лидера, предприниматели сегодня стали основным драйвером конкурентоспособной экономики. Тот факт, что абсолютное большинство хозяйствующих субъектов страны являются субъектами МСП, свидетельствует о большом потенциале увеличения их доли в экономике.

В настоящее время KOBİA оказывает финансовую поддержку микро -, малым и средним предпринимателям в проведении исследований внутреннего рынка, реализации образовательных, научных, научно-исследовательских и вспомогательных проектов, безвозмездном участии в специализированных выставках для расширения возможностей сбыта, оказании бесплатных обучающих и консультационных услуг по повышению их знаний и навыков, развитию социального предпринимательства и др.