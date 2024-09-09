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Орхан Мамедов: Проблемы МСБ в сфере зеленой трансформации носят универсальный характер

Орхан Мамедов: Проблемы МСБ в сфере зеленой трансформации носят универсальный характер В секторе МСБ имеется достаточный потенциал для широкого применения "зеленой политики" и стратегий.
Бизнес
9 сентября 2024 г. 12:32
Орхан Мамедов: Проблемы МСБ в сфере зеленой трансформации носят универсальный характер

В секторе МСБ имеется достаточный потенциал для широкого применения "зеленой политики" и стратегий.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов заявил на конференции "Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике", проходящей в Баку при организации возглавляемого им агентства.

По его словам, совместно с международными организациями развития были проведены анализы в этой области, по итогам которых проблемы субъектов малого и среднего бизнеса в направлении повышения их роли в "зеленой экономике" можно разделить на 3 группы.

"Первая - это нехватка информации и знаний, вторая - низкий потенциал и навыки и третья группа - это ограниченный доступ к финансовым ресурсам", - сказал О.Мамедов.

По словам главы KOBIA, проблемы, с которыми сталкиваются МСБ в области "зеленой трансформации", носят универсальный характер.

"В этом смысле мы хотели бы выдвинуть глобальную инициативу. Она же отражена в Бакинской коалиционной декларации по зеленому климатическому переходу МСБ. Документ состоит из Преамбулы и Оперативной части. В первой части затрагиваются вопросы существующей роли МСБ в мировой экономике, важности предотвращения загрязнения окружающей среды и необходимости мобилизации глобальных ресурсов в соответствующем направлении. В Оперативной части предлагаются направления деятельности по трем перечисленным выше основным проблемным областям, с которыми сталкиваются МСП", - сказал Мамедов.

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Версия на английском языке Orkhan Mammadov: Problems of SMEs in green transformation are universal
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "KOB-ların yaşıl transformasiya sahəsindəki problemləri universal xarakter daşıyır"

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