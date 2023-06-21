Орхан Мамедов: Предприниматели в регионах при приеме на работу больше обращают внимание на родственные связи

Предприниматели, осуществляющие деятельность в регионах Азербайджана, при приеме на работу сотрудников больше обращают внимание на родственные связи.

Предприниматели, осуществляющие деятельность в регионах Азербайджана, при приеме на работу сотрудников больше обращают внимание на родственные связи.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов сказал во время выступления на панели в рамках Саммита человеческих ресурсов – 2023 в Баку.

"Одним из основных моментов является повышение знаний и навыков предпринимателей. Если они также будут обращать внимание на человеческие ресурсы, смогут увеличить свою прибыль. Однако в регионах этому вопросу уделяется мало внимания. Там внимание уделяется больше родственным связям. Госструктуры должны быть более осведомленными в этом вопросе. Мы держим этот вопрос в центре внимания и будем проводить просветительские работы среди бизнесменов", - отметил О.Мамедов.