Орхан Мамедов: Предприниматели в Азербайджане предпочитают льготные кредиты

По сравнению с началом года объем кредитов, выданных малым и средним предпринимателям в Азербайджане, увеличился на 19% и достиг 5,3 млрд манатов.

По сравнению с началом года объем кредитов, выданных малым и средним предпринимателям в Азербайджане, увеличился на 19% и достиг 5,3 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на встрече лидеров финансовых организаций Турции и Азербайджана в Баку.

Мамедов отметил, что большая часть этой суммы, а именно 4,6 млрд манатов, выдана за счет собственных средств банков.

По его словам, анализ поступивших в агентство заявок и проведенных опросов показал, что большинство субъектов предпринимательства отдают предпочтение льготным банковским кредитам в качестве внешнего источника финансирования.

Он напомнил, что для поддержки финансовых потребностей предпринимательства в Азербайджане регулярно реализуются инициативы: “Результаты проведенных реформ, наряду с другими авторитетными отчетами, нашли свое отражение в ”Отчете индекса политики МСП", опубликованном Организацией экономического развития и сотрудничества в 2021 году".

"По оценкам Международной финансовой корпорации, в развивающихся странах был выявлен дефицит финансирования в размере 5,2 трлн долларов США в виде неудовлетворенного спроса на формальное финансирование малого и среднего бизнеса. Несмотря на то что в группе стран, куда входят Азербайджан и Турция, показатели дефицита финансов ниже, чем в других группах - 15%, для достижения устойчивого экономического роста очень важно добиться повышения показателей по кредитованию бизнеса", - добавил Мамедов.