О нас

Орхан Мамедов: Предприниматели в Азербайджане предпочитают льготные кредиты

Орхан Мамедов: Предприниматели в Азербайджане предпочитают льготные кредиты По сравнению с началом года объем кредитов, выданных малым и средним предпринимателям в Азербайджане, увеличился на 19% и достиг 5,3 млрд манатов.
Бизнес
2 декабря 2022 г. 12:43
Орхан Мамедов: Предприниматели в Азербайджане предпочитают льготные кредиты

По сравнению с началом года объем кредитов, выданных малым и средним предпринимателям в Азербайджане, увеличился на 19% и достиг 5,3 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на встрече лидеров финансовых организаций Турции и Азербайджана в Баку.

Мамедов отметил, что большая часть этой суммы, а именно 4,6 млрд манатов, выдана за счет собственных средств банков.

По его словам, анализ поступивших в агентство заявок и проведенных опросов показал, что большинство субъектов предпринимательства отдают предпочтение льготным банковским кредитам в качестве внешнего источника финансирования.

Он напомнил, что для поддержки финансовых потребностей предпринимательства в Азербайджане регулярно реализуются инициативы: “Результаты проведенных реформ, наряду с другими авторитетными отчетами, нашли свое отражение в ”Отчете индекса политики МСП", опубликованном Организацией экономического развития и сотрудничества в 2021 году".

"По оценкам Международной финансовой корпорации, в развивающихся странах был выявлен дефицит финансирования в размере 5,2 трлн долларов США в виде неудовлетворенного спроса на формальное финансирование малого и среднего бизнеса. Несмотря на то что в группе стран, куда входят Азербайджан и Турция, показатели дефицита финансов ниже, чем в других группах - 15%, для достижения устойчивого экономического роста очень важно добиться повышения показателей по кредитованию бизнеса", - добавил Мамедов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Orkhan Mammadov: Entrepreneurs in Azerbaijan prefer preferential loans
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda sahibkarlar güzəştli kreditlərə üstünlük verir"

Экслюзивные новости

Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi